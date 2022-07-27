В Мурманске завершился подготовительный этап комплексной экспедиции 12-го ГУМО, Северного флота и Русского географического общества

Совместный экспедиционный отряд 12-го Главного управления Минобороны России, Северного флота и Русского географического общества прошёл этап подготовительных мероприятий перед комплексной экспедицией на архипелаг Новая Земля.

В рамках подготовки были уточнены планы исследований и задачи экспедиционных групп. На учебно-тренировочном комплексе Северного флота участники экспедиции провели тренировки по покиданию судна в аварийных ситуациях, сдали нормативы по надеванию гидрокостюмов и отработали технику посадки на аварийные плоты.

Основной этап экспедиции стартует 27 июля. Совместному экспедиционному отряду на ледоколе «Илья Муромец» предстоит обойти вокруг Южного острова архипелага по маршрутам экспедиций Федора Литке, Петра Пахтусова, Федора Розмыслова и других выдающихся исследователей Новой Земли. В ходе экспедиции будет проведена оценка состояния и фиксация исторических памятников, геофизические, гидрографические и биологические исследования архипелага, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12430620@egNews