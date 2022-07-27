ПСО «СеверСпас» спасает людей и приглашает добровольцев в свою командуВ России на 66% вырос спрос на специалистов, противостоящим DDoS-атакам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.07.22 11:45

В Мурманске завершился подготовительный этап комплексной экспедиции 12-го ГУМО, Северного флота и Русского географического общества

Совместный экспедиционный отряд 12-го Главного управления Минобороны России, Северного флота и Русского географического общества прошёл этап подготовительных мероприятий перед комплексной экспедицией на архипелаг Новая Земля. 

В рамках подготовки были уточнены планы исследований и задачи экспедиционных групп. На учебно-тренировочном комплексе Северного флота участники экспедиции провели тренировки по покиданию судна в аварийных ситуациях, сдали нормативы по надеванию гидрокостюмов и отработали технику посадки на аварийные плоты.

Основной этап экспедиции стартует 27 июля. Совместному экспедиционному отряду на ледоколе «Илья Муромец» предстоит обойти вокруг Южного острова архипелага по маршрутам экспедиций Федора Литке, Петра Пахтусова, Федора Розмыслова и других выдающихся исследователей Новой Земли. В ходе экспедиции будет проведена оценка состояния и фиксация исторических памятников, геофизические, гидрографические и биологические исследования архипелага, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

 

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12430620@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:00«Охотничьи блюда из мяса косули и грибов». Документальный фильм (12+)16:30«Тайны анатомии». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)+10 рублей! Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомлений об операциях-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо растут, а вот курс евро к доллару растёт заметно-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика