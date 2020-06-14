В Мурманске завершился полевой выход СОБР Заполярной Росгвардии

В рамках учебных мероприятий офицеры СОБР «Росомаха» Управления Росгвардии по Мурманской области оттачивали навыки слаженной работы в составе групп при проведении специальных операций в горно-лесистой местности, а также разбирали на практике методы и способы выживания в условиях Заполярной тайги.

Во время полевой тренировки спецназовцы разбили и обустроили основной лагерь, после чего организовали двухдневный рейд с отработкой тактической задачи по обнаружению условного преступника, также росгвардейцы учились уходить из-под обстрела и организовывать ночлег вне лагеря.

Ежедневно с бойцами СОБРа проходили занятия по тактико-специальной, физической, топографической, медицинской, инженерной и огневой подготовке.

Подводя итоги полевого выхода, врио командира мурманского СОБРа «Росомаха» полковник Юрий Трубников отметил, что все учебные задачи были выполнены успешно.