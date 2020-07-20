В Мурманске завершился приём заявок на участие в традиционном городском смотре-конкурсе по озеленению «Мой зелёный город - мой уютный дом»

Благодаря усилиям городских властей за последнее время Мурманск заметно преобразился: обновляются парки и скверы, высаживаются деревья и кустарники. Инициативу городских властей поддерживают многие мурманчане и организации областного центра. Они создают цветочные композиции в дворовых палисадниках и около учреждений.

– В этом году заявки на участие в конкурсе подали 45 человек и организаций, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина. – Специальная комиссия посетит каждый адрес и определит победителей и призеров.

Конкурс проводится с 1 июня по 16 октября в четырех номинациях: «Лучший зеленый дворик Мурманска», «Лучшая клумба-цветник», «Лучшее озеленение территории образовательного учреждения», «Лучшее озеленение территории предприятия/организации». Формат и сроки награждения будут зависеть от эпидемиологической обстановки.