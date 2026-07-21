В Мурманске завершился сезон бесплатных пешеходных экскурсий

Финальным аккордом этого сезона стала увлекательная краеведческая прогулка «Неизвестный Мурманск». Её организовали и провели специалисты Арт-библиотеки №9 областного центра. Маршрут экскурсии пролегал по исторической части Октябрьского административного округа.

Участники пешеходной экскурсии узнали, как советские учёные и ботаники в прошлом веке практически вручную создавали зелёный облик Мурманска в условиях сурового северного климата. Экскурсовод подробно рассказал об истории создания Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова, памятника Святителю Николаю Чудотворцу и знаменитого памятника треске.

Закончилась прогулка в сквере на улице Ленинградской у памятника жертвам интервенции 1918–1920 годов, который является старейшим памятным знаком города.

Как отмечает администрация города Мурманска, подобные краеведческие проекты городских библиотек традиционно пользуются высокой популярностью. Они позволяют жителям столицы Кольского Заполярья по-новому взглянуть на привычные улицы и скверы, что особенно символично в преддверии приближающегося 110-летия Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32852&page=1