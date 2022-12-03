В Мурманске завершился смотр «Звезда Арктики». Имена победителей известны!
Сегодня в клубе «Okean Hall» состоялся итоговый гала-концерт городского студенческого смотра «Звезда Арктики». На сцене выступили 14 финалистов, прошедших первый отборочный этап, который был организован 26-27 ноября.
В завершении праздничного концерта состоялась церемония награждения победителей и призёров.
Как сообщает администрация города Мурманска, победителями признаны:
в номинации «Вокал»
1 место — Анастасия Бушманова;
2 место — Андрей Валов;
3 место — Елизавета Мирон;
приз зрительских симпатий — Максим Селезнев;
приз зрительских симпатий — Дарья Фролова.
В номинации «Хореография»
1 место — дуэт Кристины Алексеевой и Веры Григорьевой;
2 место — Екатерина Багурина;
3 место — Полина Щукина;
приз зрительских симпатий — Polar Vibe.
В номинации «Художественное слово»
1 место — Никита Касьянов.
В номинации «Оригинальный жанр»
1 место — Роман Кудринский;
2 место — Полина Постромкина;
2 место — Ярослава Чернышова;
3 место — Анна Арбузова.
Лучшие участники были награждены памятными подарками и дипломами.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23789&page=1