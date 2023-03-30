В Мурманске завершился спортивный праздник дошколят «Белый медвежонок».

Сегодня состоялось торжественное закрытие традиционного фестиваля физкультуры и спорта среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Белый медвежонок».

Праздник прошёл во всех округах города в детских садах №№ 93, 130 и 139. Ребята продемонстрировали присутствующим свои спортивные успехи, исполнив зажигательные номера.

Как сообщает администрация города Мурманска, лучшие образовательные учреждения и участники получили награды в номинациях: «Здоровый педагог — здоровые дети», «Семейный спортивный портрет», «Педагогический пробег по стране ЗОЖ».

В этом году участниками фестиваля стали 11 тысяч мурманчан — это воспитанники 57 детских садов города, а также их педагоги и родители. Фестиваль получился ярким и насыщенным на мероприятия: ребята участвовали в весёлых стартах, конкурсах, играх и эстафетах.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24685&page=1