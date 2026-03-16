Праздник Севера – 2026: северян и гостей региона приглашают в Ловозеро окунуться в атмосферу национальных видов спорта
Мурманская область. Арктика (16+)16.03.26 18:00

В Мурманске завершился традиционный турнир «Кубок Арктики» по интеллектуальным играм

 

На протяжении двух дней команды и игроки показывали свои знания в захватывающих состязаниях.

В субботу были очерчены контуры финалов, в воскресенье команды и игроки подтвердили свой высокий уровень. В «Брейн‑ринге» за третье место боролись «Вспомнить всё» (Мурманск) и «Все твои друзья» (Санкт‑Петербург), а в финале сошлись мурманские коллективы — «Tundra» и «Парадные ватники». В «Своей игре» в финал вышли Владимир Ургапов («Конь в пальто»), Евгений Калюков («Лангольеры») и Виталий Егоров («Норманны»).

По итогам финальных игр победители распределились следующим образом:

— абсолютный победитель «Кубка Арктики» — «Tundra» (Мурманск);

— победитель в «Своей игре» — Виталий Егоров, «Норманны» (Мурманск);

— победитель в «Брейн‑ринге» — «Tundra» (Мурманск).

Победители турнира «Что? Где? Когда?»:

общий зачёт

1. «Барышни и хулиганы» (Москва);

2. «Tundra» (Мурманск);

3. «Месть её величества Анны» (Апатиты);

корпоративный зачёт

1. «Месть её величества Анны» (Апатиты);

2. «Как пройти в библиотеку» (Мурманск);

3. «Сумчатая сова» (Апатиты);

студенческий зачёт

1. ПСВ (Мурманск).

2. «Лампочки Ильича» (Мурманск)»

3. «Мяут» (Мурманск);

школьный зачёт

1. «Приступ лени и наказание» (Мурманск);

2. «L’One» (Североморск);

3. «Ваевар» (Мурманск);

мурманский зачёт

1. «Tundra»;

2. «Месть её величества Анны»;

3. «Вспомнить всё».

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32059&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
