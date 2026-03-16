В Мурманске завершился традиционный турнир «Кубок Арктики» по интеллектуальным играм

На протяжении двух дней команды и игроки показывали свои знания в захватывающих состязаниях.

В субботу были очерчены контуры финалов, в воскресенье команды и игроки подтвердили свой высокий уровень. В «Брейн‑ринге» за третье место боролись «Вспомнить всё» (Мурманск) и «Все твои друзья» (Санкт‑Петербург), а в финале сошлись мурманские коллективы — «Tundra» и «Парадные ватники». В «Своей игре» в финал вышли Владимир Ургапов («Конь в пальто»), Евгений Калюков («Лангольеры») и Виталий Егоров («Норманны»).

По итогам финальных игр победители распределились следующим образом:

— абсолютный победитель «Кубка Арктики» — «Tundra» (Мурманск);

— победитель в «Своей игре» — Виталий Егоров, «Норманны» (Мурманск);

— победитель в «Брейн‑ринге» — «Tundra» (Мурманск).

Победители турнира «Что? Где? Когда?»:

общий зачёт

1. «Барышни и хулиганы» (Москва);

2. «Tundra» (Мурманск);

3. «Месть её величества Анны» (Апатиты);

корпоративный зачёт

1. «Месть её величества Анны» (Апатиты);

2. «Как пройти в библиотеку» (Мурманск);

3. «Сумчатая сова» (Апатиты);

студенческий зачёт

1. ПСВ (Мурманск).

2. «Лампочки Ильича» (Мурманск)»

3. «Мяут» (Мурманск);

школьный зачёт

1. «Приступ лени и наказание» (Мурманск);

2. «L’One» (Североморск);

3. «Ваевар» (Мурманск);

мурманский зачёт

1. «Tundra»;

2. «Месть её величества Анны»;

3. «Вспомнить всё».

