В Мурманске завершился третий этап традиционных соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольской» ПАО «ТГК-1»

Мурманская Долина Уюта стала площадкой проведения третьего этапа XIII традиционных детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольской» ПАО «ТГК-1». Соревнования собрали около 500 лыжников из Мурманска, Кировска, Апатитов, Оленегорска, Мончегорска, Полярных Зорь, Кандалакши, ЗАТО Александровска, ЗАТО Заозёрска, Кольского, Кандалакшского, Терского и Ловозерского районов, Печенгского и Ковдорского округов.

Традиционно свои навыки в гонках свободным стилем показывали юные северяне: на лыжню вышли спортсмены от 12 лет до 18 лет.

Среди молодых людей победу одержали Михаил Некрутенко на дистанции 1,5 км, Андрей Малетин на дистанции 5 км, Артём Андреев на дистанции 10 км, Владислав Шалганов на дистанции 15 км.

Среди лыжниц лучший результат показали Полина Страмнова на дистанции 1,5 км, Владелина Архипова на дистанции 3 км, Дарья и Мария Русаловские на дистанции 5 км, Софья Трушнина на дистанции 10 км.

В командном зачёте среди посёлков на первом месте Мурмаши, на втором – Умба, третье – у Ревды.

Среди городов победу одержал Мурманск, на втором месте – Кировск, бронзовый призёр – Апатиты, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru