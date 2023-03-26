В Мурманске завершился V открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»

В течение двух дней 52 команды из Мурманска и Мурманской области, Нижнего Тагила, Уфы, Кургана, Нижнего Новгорода, Курчатова, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области боролись за звание победителя.

В программу «Кубка Арктики» вошли игры: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра».

Как сообщает администрация города Мурманска, после двухлетнего перерыва из-за коронавирусных ограничений турнир подобного масштаба стал настоящим праздником для любителей интеллектуальных состязаний. В этом году «Кубок Арктики» посетили такие именитые игроки как Анатолий Вассерман, Борис Белозеров, Алёна Повышева и Дмитрий Филлипов. Турнир провел двукратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная сова», магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев.

Абсолютным чемпионом и обладателем «Кубка Арктики» стала команда «Розовый слон» (г. Нижний Новгород).

Результаты V открытого турнира по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»:

Игра «Что? Где? Когда?» (общий зачёт)

1 место - «Jus Naturale» (г. Москва);

2 место - «Эскаписты» (г. Москва);

3 место - «Все твои друзья» (г. Санкт-Петербург).

Игра «Что? Где? Когда?» (корпоративный зачёт)

1 место - «Сумчатая сова» (г. Апатиты);

2 место - «Тихомирный атом» (г. Мурманск);

1 место - «Станция Курская» (г. Курчатов).

Игра «Что? Где? Когда?» (студенческий зачёт)

1 место - «Куда уходят пчелы?» (г. Санкт-Петербург);

2 место - «Козырь в рукаве» (г. Мурманск);

3 место - «Бешеные геологи и юрики» (г. Мурманск).

Игра «Что? Где? Когда?» (школьный зачёт)

1 место - «Мурмянское радио» (г. Мурманск);

2 место - «Северные Медведи» (г. Мурманск);

3 место - «Ботаники» (г. Мурманск).

Игра «Брейн-ринг»

1 место - «Розовый слон» (г. Нижний Новгород»;

2 место - «Tundra» (г. Мурманск);

3 место - «Все твои друзья» (г. Санкт-Петербург).

«Своя игра»

1 место - Станислав Максименко;

2 место - Сергей Вознесенский;

3 место - Михаил Савченко.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24658&page=1