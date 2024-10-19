В Мурманске завершился второй поток курса по цифровой грамотности для горожан «серебряного» возраста

Мурманский филиал «АтомЭнергоСбыта» совместно с партнёрами «Сбером» и МФЦ организовали курс, направленный на повышение цифровой грамотности для клиентов «серебряного» возраста. По окончанию обучения северянам вручили дипломы об успешном прохождении курса.

Как сообщает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт», курсы по цифровой грамотности стартовали в сентябре и вызвали живой отклик у клиентов компании. В рамках встреч с сотрудниками разных ведомств и учреждений, пожилые северяне повысили свои навыки владения гаджетами, погрузились в информационную безопасность, «подружились» с онлайн-услугами.

Клиенты учились использовать мобильное приложение «АтомЭнергоСбыта», разобрались как работает портал «Госуслуги» и освоили его функционал. Все вышеперечисленные компетенции потребовали большей осведомленности в части безопасного поведения в цифровой реальности. Для этого сотрудники «АтомЭнергоСбыта» и «Сбербанка» рассказали и показали кейсы, как работают мошенники и как не поддаться на их уловки.

«Цифровизация бытовой жизни, сферы оказания услуг требуют специальных навыков. «АтомЭнергоСбыт» стремится обеспечить удобство и комфорт использования электронных сервисов компании, поэтому филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск организовал для северян «серебряного» возраста курсы по цифровой грамотности. Таким образом, клиенты компании освоят актуальные компетенции, почувствуют себя более уверенно в использовании гаджетов и повысят свою цифровую безопасность», - рассказали в пресс-службе компании.

Благодаря тесному сотрудничеству с партнёрами курсов компаниям удалось разработать и организовать максимально полезное, доступное и комфортное обучение социально важным навыкам в современном цифровом мире.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».