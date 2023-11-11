В Мурманске завершился зональный этап «Север» по мини-футболу Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов

Команды состязались на игровой площадке легкоатлетического манежа в Мурманске на протяжении двух дней. В первый день за победу в зональном этапе «Север» боролись юноши, на следующий день эстафету приняли команды девушек.

По результатам соревнований победу среди юношей одержала команда из средней общеобразовательной школы №21 города Мурманска. В призёрах оказалась средняя общеобразовательная школа №1 в Мурмашах и лицей №1 в Североморске.

Среди девушек победу одержал лицей №1 из Североморска, а на вторую ступень пьедестала поднялась команда из средней общеобразовательной школы №53 из Мурманска. Обладателями «бронзы» стали юные северянки из Междуреченской средней общеобразовательной школы.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ранее в спорткомплексе «Металлург» в Никеле прошёл зональный этап «Запад» по мини-футболу Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов. Победителем среди юношей стала МАОУ «Гимназия» из ЗАТО Александровск, «серебро» завоевала средняя общеобразовательная школа №3 из Никеля, а на третью строчку командного рейтинга поднялась средняя общеобразовательная школа №1 из Видяево.

Следующий этап «Юг» пройдёт 11 и 12 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе Кандалакши. Этап «Центр» состоится в Апатитах на базе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» с 18 по 19 ноября. Игры финального этапа проведут в Мурмашах в спорткомплексе «Энергетик» 8 и 9 декабря.

Фото: https://gov-murman.ru