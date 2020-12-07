В Мурманске зажгли новую новогоднюю иллюминацию

Во всей красе в прошедший выходной перед мурманчанами и гостями города-героя предстал символ Нового года – 22-метровая ель с новыми гирляндами. Она украшена огромными объемными звёздами и разноцветными шарами.

На центральной площади появились малые архитектурные формы: рождественские свечи, подсвечники, олени, самый большой из которых достигает 7 метров в высоту. Все эти локации стали яркими фотозонами.

В Центральном сквере установлены масштабный светодиодный фонтан и новогодняя ель для детей. Ещё одним подарком для юных северян стали фигуры любимых героев мультфильма «Смешарики» с интегрированной технологией дополненной реальности (AR), позволяющей просматривать дополнительный контент с помощью камеры смартфона: играть с виртуальными персонажами, делать фотографии и делиться ими в соцсетях.

Новогодняя иллюминация также украсила часть центральных улиц Мурманска.

«Мы долго работали над новым праздничным образом столицы Кольского Заполярья. Перед нами стоял сложный выбор. Мы рассмотрели множество концепций, но в итоге приняли решение остановиться на концепции европейского Рождества. Надеюсь, что новая иллюминация подарит мурманчанам и нашим гостям ощущение приближающегося любимого праздника, сделает областной центр ярче, ведь сейчас, в условиях полярной ночи, это очень актуально», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Концепцию воплотил в жизнь Центр городского развития Мурманской области. Работы по проектированию праздничной иллюминации выполнены группой компаний из Санкт-Петербурга. Все конструкции произведены из качественных материалов в соответствии со всеми нормами безопасности, благодаря чему прослужат в течение многих сезонов, украшая главные локации города, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.