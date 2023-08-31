В Мурманске земельные инспекторы за 4 месяца дистанционно обследовали 2765 участков

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что у инспекторов регионального Росреестра появилась возможность проверять земельные участки прямо с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата.

Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области Татьяна Швейцер рассказала:

- Инспекторы осматривают с помощью дрона дачные и садовые земельные участки, полевые участки. Труднодоступные территории, участки с ограниченным доступом теперь не помеха для их обследования. БПЛА осуществляет полёт по заданным координатам, позволяя увидеть фактическое использование земельного участка, даже в тех ситуациях, когда при обычном визуальном осмотре доступ затруднен, например, когда участок окружен высоким забором, находится на краю лесных массивов, оврагов. Использование дрона позволяет выявлять места самовольной застройки, заросшие участки или брошенные земли.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, созданные аэрофотоснимки специалисты Росреестра используют для планирования контрольных и надзорных мероприятий. Кроме того, полученные снимки помогут наполнить Единый государственный реестр актуальными сведениями об объектах недвижимости и устранить реестровые ошибки. Отснятый материал необходим для вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков.

«С начала мая 2023 года обследовано уже 2765 земельных участков. Общая площадь земель, над которыми мы совершили полёты, составила 993 гектара. Такие воздушные осмотры будут проводиться на постоянной основе», - сообщила Татьяна Швейцер.