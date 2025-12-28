В Мурманске зона отдыха «Чистый ручей» преобразилась к Новому году

В рамках продолжения работ по благоустройству общественных пространств на территории зоны отдыха «Чистый ручей» — со стороны проспекта Кольский и улицы Беринга — завершился монтаж архитектурно-художественной подсветки. К Новому году здесь зажглись яркие огни, сделав вечерние прогулки ещё более уютными и праздничными.

На объекте установлено 90 архитектурных прожекторов с системой управления DMX, проложено 832 метра кабельных линий и 306 метров витой пары.

Как отмечает администрация города Мурманска, этот этап благоустройства стал логическим продолжением проекта, реализованного в 2025 году в рамках губернаторского плана «На Севере — Жить!»: тогда на территории зоны построили променад длиной свыше 300 метров и общей площадью 767 кв. метров, оборудованный деревянными настилами с ограждениями и скамейками для отдыха.

Создание комфортной городской среды — одно из приоритетных направлений муниципальной политики, особенно в преддверии праздников.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31630&page=1