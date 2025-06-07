В мурманских библиотеках прошла серия мероприятий, посвящённых Пушкинскому дню

6 июня исполнилось 226 лет со дня рождения А.С. Пушкина. В нашей стране эта дата отмечается как День русского языка, или Пушкинский день.

Библиотеки Мурманска подготовили к празднику серию мероприятий, посвящённых творчеству великого русского поэта.

В «Зелёной библиотеке» (филиале № 5) на ул. Чумбарова-Лучинского, 40/3 прошли громкие чтения «Живое пушкинское слово». Все желающие получили возможность прочесть вслух любимые пушкинские строки и обсудить произведения национального гения, принять участие в викторине и представлении «Театр-экспромт»

В модельной библиотеке-филиале №12 на ул. Баумана, 24 юные мурманчане в рамках квеста «Тайны Лукоморья» путешествовали по страницам сказок Пушкина в поисках ответов на вопросы-загадки. Итогом квеста стала собранная общими усилиями строка поэта, спрятанная среди книг на полках библиотеки.

В Центральной городской библиотеке на просп. Кольском, 93 6 июня состоялся День открытых дверей «Пушкин — наше всё!». Читатели и гости, в том числе представители старшего поколения, мерились знаниями в викторине, учились рисовать акварелью на мастер-классе «Кот Учёный» и смотрели фильм Михаила Швейцера «Маленькие трагедии».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30159&page=1