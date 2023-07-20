В мурманских дошкольных и школьных образовательных учреждениях идёт подготовка к новому учебному году

В Мурманске продолжается реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Арктическая школа», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году победителями проекта стали пять мурманских образовательных учреждений — школа № 20, гимназия № 6 и три детских сада №№ 97, 118 и 125.

В детском саду № 118 (ул. Генерала Щербакова, 24) обновят музыкально-спортивный зал. На сегодняшний день здесь завершены подготовительные работы по ремонту потолка и стен, установлены радиаторы отопления.

В этом дошкольном учреждении обучаются 113 воспитанников.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25373&page=1