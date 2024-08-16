В мурманских дворах идёт ямочный ремонт

В этом году в заполярной столице запланирован ямочный ремонт 335 дворовых проездов в рамках стратегического плана «На Севере — жить!», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Общая площадь ремонтируемых участков составит около 44 тысяч квадратных метров.

Как сообщает администрация города Мурманска, работами охвачено 116 дворовых территориях, в том числе а 75 участках асфальтовое покрытие уже обновлено.

— Перечень адресов на 2024 год был определён самими мурманчанами на портале «Наш Север», — отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Список дворовых территорий в городе Мурманске, где планируются мероприятия по выполнению работ по ямочному ремонту дворовых проездов в 2024 году, можно посмотреть в приложении.

Напомним, в прошлом году в областном центре было отремонтировано 17,8 тысячи квадратных метров в 147 дворах.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28298&page=1