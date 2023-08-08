В мурманских дворах стартовал ямочный ремонт

Всего в этом году предстоит отремонтировать 147 территорий, расположенных во всех округах города — в Ленинском округе — 37 дворов, в Октябрьском округе — 59 дворов и в Первомайском округе — 51 двор.

Как сообщает администрация города Мурманска, на сегодняшний день работы начаты на 9 участках. Это дворы на улице Скальная, 11а, 13а; улице Аскольдовцев, 3, 25/1, 25/2, 25/3, улице Свердлова, 66, 68, 70, и улице Александрова, 4/1, 14, 22.

Напомним, в выборе территорий для ямочного ремонта принимали участие мурманчане. Перечень объектов утвержден по результатам рассмотрения итогов голосования на портале «Наш Север».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25483&page=1