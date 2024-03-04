В мурманских компаниях «НТК» подвели итоги месяца

Последний месяц зимы для мурманских портовиков был традиционно напряжённым. В Мурманском морском торговом порту «НТК» после реконструкции введён в эксплуатацию причал №2. В результате проведенных работ были значительно улучшены его технические характеристики.

Продолжилась обработка комбинированных партий груза: нефтекокса и железорудного концентрата. При этом часть работ выполнялась с помощью рейдового перегрузочного комплекса в акватории Кольского залива.

В «ММТП НТК» началась реализация арктической программы 2024 года. Первым обработанным в её рамках судном стал сухогруз «Михаил Бритнев», принадлежащий судоходной компании «Эко Шиппинг» (Архангельск). На его борт была погружена партия элементов купольных конструкций резервуаров для хранения сжиженного природного газа (СПГ). Длина каждого пролёта составляет 37,8 метра, вес - 80 тонн.

Специалисты также отмечают, что климатические условия зимнего периода на этот раз дополнились резкими перепадами температуры и сильным ветром. В периоды морозной погоды отмечалось сильное парение Кольского залива. В январе и феврале морозная погода сменялась оттепелью, ветер усиливался до 22-25 м/с.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254454%2Falbum-149919532_00%2Frev