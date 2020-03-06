В мурманских магазинах белокочанная капуста растёт в цене

В магазинах Мурманской области с 26 февраля по 2 марта текущего года наибольшее подорожание отмечено на белокочанную капусту (на 2,0%), репчатый лук, хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки (на 0,4%). Как сообщает Мурманскстат, вместе с тем подешевели картофель (на 1,2%) и морковь (на 0,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.