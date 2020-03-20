Мурманская область. Арктика (16+)20.03.20 17:00
В мурманских магазинах подскочили цены на морковь и белокочанную капусту
В магазинах Мурманской области с 11 по 16 марта текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 1,9%), белокочанную капусту (1,7), хлеб из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 1,0), гречневую крупу (0,9), репчатый лук (0,6%).
Как сообщает Мурманскстат, снижение цен отмечено на картофель (на 1,5%) и яблоки (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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Последние комментарии
Наталья
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омега
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Валерий Лысенко
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Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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