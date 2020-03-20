В мурманских магазинах подскочили цены на морковь и белокочанную капусту

В магазинах Мурманской области с 11 по 16 марта текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 1,9%), белокочанную капусту (1,7), хлеб из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 1,0), гречневую крупу (0,9), репчатый лук (0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен отмечено на картофель (на 1,5%) и яблоки (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.