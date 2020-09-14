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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.20 08:15

В мурманских МФЦ оборудуют классы цифровых компетенций

В октябре на базе отделений МФЦ по улице Хлобыстова, 26 и Щербакова, 26 в Мурманске отроются два центра цифровых компетенций. В них граждане смогут научиться получать государственные, муниципальные и иные услуги МФЦ в электронном формате, а также воспользоваться необходимым для этого оборудованием и программным обеспечением.

Ранее в социальных сетях мурманчане сообщали о том, что электронные сервисы недоступны той части населения, которая в силу возраста или личных причин не владеет компьютерными навыками и цифровой грамотностью, и поэтому не может получать услуги в электронном виде. Обучение позволит включить в этот процесс большее число участников.

Сегодня в центрах оборудуют 11 учебных мест. Приобретается качественная мебель и техника, ведётся набор и подготовка преподавателей.

Центры будут работать в трёх направлениях. В «секторе самообслуживания» граждане самостоятельно смогут воспользоваться ведомственным оборудованием и программным обеспечением, чтобы получить электронные услуги на официальном сайте МФЦ, на единой платформе госуслуг федерального и регионального уровней, и воспользоваться другими цифровыми сервисами.  

Второе направление – обучение. Для повышения уровня цифровой грамотности населения в центрах будет организован цикл семинаров «Школа цифровой грамотности».  В рамках школы расскажут о применении интернет-порталов государственных услуг в повседневной жизни, формировании ответственного финансового поведения граждан, социальных сетях и их возможностях.

Третье направление – помощь в работе с порталом gosuslugi.ru. Северянам, обратившимся в МФЦ за государственной услугой, предоставляемой органом власти в электронном виде, предложат получить ее в через единый портал государственных услуг, а также  окажут необходимую консультационную поддержку.

«Сегодня технологии не просто развиваются быстрыми темпами, но и активно используются повседневно – госуслуги и документооборот уже в значительной мере перешли в цифровой формат, происходит глобальная перестройка городской среды, а отсутствие элементарной компьютерной грамотности стало серьезным препятствием. Поэтому важно, чтобы пользователь осваивал не только социальные сети, но и умел пользоваться массой доступных сегодня ресурсов по получению государственных услуг в электронном виде», – рассказал министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, северянам, пришедшим на обучение, помогут пройти все этапы регистрации на портале госуслуг, на портале «Наш Север» или в личном кабинете иного ведомства. Все это позволит гражданам получить доступ к пользованию максимально полным спектром услуг не выходя из дома, или без личного посещения соответствующей службы.

Проект способствует социализации людей старшего поколения, продлению активного долголетия, удовлетворит растущую потребность людей в компьютерной грамотности и сократит цифровой разрыв между поколениями.

Центры цифровых компетенций на базе МФЦ города Мурманска откроются 1 октября.

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