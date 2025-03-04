В мурманских школах и детских садах проведут капитальный ремонт к новому учебному году

В 2025 году в рамках федеральной программы «Модернизации школьных систем образования» и стратегического плана «На Севере – жить!» в Мурманске в гимназии №3, гимназии №5, прогимназии №61, лицее №2 и детских садах №58 и №87 будут проводить капитальные ремонты.

В организациях запланирован большой объём работ, который должен быть выполнен к новому учебному году. В связи с этим с 1 апреля указанные организации будут закрыты. Классы вместе с педагогами будут продолжать обучение в других общеобразовательных организациях: ученики гимназии №3 – в школах №№56, 34, 18, 11, 57; для учеников лицея №2 обучение будут проводить в школах №№43, 36, 43, гимназиях №8 и №2; учеников гимназии №5 – в прогимназии №40, школах №53 и №1; учеников прогимназии №61 – в школе №№26, 41, 34, 49. Группы дошкольных образовательных организаций вместе со своими воспитателями будут посещать близлежащие дошкольные образовательные организации: воспитанники детского сада №87 – детские сады №50 и №96; воспитанники детского сада №58 – детские сады №№93, 2 и 79.

В комитете по образованию администрации города Мурманска сообщают, что во всех организациях проводятся родительские собрания для разъяснения необходимости проведения работ и временной новой организации обучения детей. В гимназии №5 собрание будет на следующей неделе.

В детских садах №58 и №87 приведут в порядок фасад, кровлю, а также внутренние помещения и заменят систему электроснабжения. В прогимназии №61 капитально отремонтирую фасад и кровлю. А вот в лицее №2, гимназиях №3 и №5 спектр работ шире: помимо фасада также заменят инженерные сети и обновят помещения.

Ход выполнения работ будет находиться на постоянном контроле администрации города Мурманска, министерства образования и науки и министерства строительства, также в эту работу будут вовлечены родители учеников. После завершения ремонтов новые условия будут созданы более чем для 2,2 тысячи школьников и 350 воспитанников детских садов.

С перечнем школ региона, в которых будет выполнен капитальный ремонт, можно ознакомиться по ссылке.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в 2024 году были капитально отремонтированы восемь школ в Мурманске, Молочном, Коашве, Туломе, Видяево, Лодейном, Заполярном, на 27 км ж/д Мончегорск-Оленья города Мончегорск и один детский сад в Умбе, а всего с 2019 года в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» капитально отремонтированы 23 школы, в которых обучаются около 10 тысяч детей.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

