В мурманских школах в преддверии Дня героев Отечества открылись «Парты Героев»

Торжественное мероприятие прошло в школе №1, где установлена парта в честь Анатолия Фёдоровича Бредова — ученика школы, Героя Советского Союза, подвиг которого навсегда вписан в историю города и страны

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения отважного защитника Заполярья.

Ещё одна парта появилась в прогимназии №61. Она посвящена Ивану Ильичу Контареву. Один из самых прославленных портовиков Мурмана за досрочное выполнение семилетнего плана по развитию морского транспорта и выдающиеся производственные успехи был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

Как сообщает администрация города Мурманска, ученические столы с размещенной на них информацией о великих земляках, вошедших в историю Отечества или являющихся героями нашего времени, открываются и в других мурманских школах. До конца года в столице Заполярья появятся 10 таких парт. Таким образом, их общее количество увеличится до 50.

«Парта Героя» — патриотический проект партии «Единая Россия». К нему присоединяются образовательные учреждения по всей стране. В Мурманской области он реализуется в рамках стратегического плана «На Севере — жить».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26267&page=1