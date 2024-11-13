В мурманских школах завершается проект «Тёплое окно»

Комплексная замена старых оконных блоков на новые стала возможной благодаря региональной программе «Тёплое окно».

Глава города Мурманска Юрий Сердечкин вчера оценил пространства школы №45, обновленные в рамках стратегического плана «На Севере — жить!», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В учреждении завершена установка 217 современных стеклопакетов, что благоприятно сказывается на комфорте учащихся, педагоги также отмечают, что в помещениях стало намного теплее. Кроме того, в 2024 году в школе реализованы проекты-победители конкурсов «На Севере — твой проект» и «Арктическая школа»: выполнены ремонты актового зала и кабинета химии.

Как сообщает администрация города Мурманска, в школе организована работа нескольких кружков и секций. Так, в школьном музее занимаются юные экскурсоводы, сейчас ребята готовят проект по популяризации Мурманской области на территории России. В кружке шахматистов сегодня готовились к школьному шахматно-шашечному турниру. Для детей также организована работа театральной студии — мурманчане учатся актерскому мастерству и ораторскому искусству.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28838&page=1