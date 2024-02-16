В мурманских «СОПКАХ» собрались активные представители студенческих советов

В Мурманске на базе молодёжного пространства «СОПКИ» в рамках проекта «Студенческая среда» состоялась уникальная форсайт-сессия для актива студенческих Советов города Мурманска.

Цель мероприятия — смоделировать принцип деятельности студофиса образовательного учреждения. Её основой служит метод мозгового штурма, направленный на решение и предотвращение проблем, возможных в перспективе. Участие приняли студенты средних и высших образовательных учреждений.

Как сообщает администрация города Мурманска, форсайт-сессия была разделена на два этапа. На первом этапе участники разработали оптимальную структуру студенческого совета. Под руководством опытных руководителей, они построили идеальный образ совета и спроектировали карту событий для его достижения. На втором этапе студенты приняли участие в генерации идей будущих мероприятий, которые могут быть организованы силами студсовета.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26726&page=1