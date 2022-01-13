В Мурманский морской торговый порт пришло письмо из Владивостока

Его автор – Людмила Ивановна Фомина. В письме – фотографии и рассказ о судьбе её бабушки Ксении Петровны Кропиновой и мамы Клавдии Егоровны Кропиновой, которая работала в Мурманском морском торговом порту в годы Великой Отечественной войны.

Людмила Ивановна пишет, что её бабушка Ксения Петровна приехала в Мурманск из Кировского района Сибири в 1940 году, заключив договор на работу в ММТП. Вместе с нею приехали трое детей: Клавдия (1923 г.р.), Анна (1925 г.р.), Алексей (1927 г.р.). 1 июня 1941 года старшей дочери Клавдии исполнилось 18 лет, а через несколько дней, 22 июня 1941 года началась война.

«Из-за усиленных бомбардировок города родителей с детьми начали вывозить из Мурманска. Вывезли и Ксению Петровну Кропинову, но только с младшими детьми, а Клавдия была оставлена в Мурманске», - пишет дочка Клавдии Егоровны.

Так 18-летняя Клавдия начала работать в Мурманской морском торговом порту. В условиях военного времени ей пришлось осваивать не только собственно портовые профессии, но и то, что было необходимо знать в эти тяжелейшие годы, и очень быстро она в совершенстве начала разбираться в том, как во время налётов фашисткой авиации гасить зажигательные бомбы на крышах зданий, чуть позже, когда все «мужчины уходили на фронт и работать было некому, она была направлена на курсы водителей».

«Город горел днём и ночью. Было страшно и жутко, когда в кузов автомобиля загружали то, что осталось от разрушенных объектов. Порой были слышны стоны - это был ужас! В какой-то момент у людей наступала моральная усталость и безразличие к смерти, и они даже не уходили в убежище», - делится воспоминаниями мамы о работе и жизни в те тяжёлые годы автор письма.

В 1942 году Мурманск подвергался самым ожесточенным бомбежкам. Причём одной из главных целей были причалы Мурманского морского торгового порта. Однажды в дом, где жила Клавдия Егоровна, попала бомба, часть перекрытий обвалилась. Девушка выжила, но оглохла. Слух начал возвращаться через два месяца.

Через некоторое время после этого Клавдия Егоровна была эвакуирована из Мурманска на Дальний Восток. Людей везли в товарных вагонах, чтобы обмануть фашистских летчиков, которые не пропускали составы через Кандалакшу. В том районе перед ними было разбито два эшелона. Но другого пути не было. Тогда было принято решение попытаться обмануть вражескую авиацию - люди ложились вдоль стен вагонов, им было запрещено шевелиться, а двери были открыты настежь, «чтобы лётчик видел, что идёт пустой товарняк». Потом была остановка в Саратове, где во время санобработки сгорела почти вся одежда. В том, что осталось, как-то доехали до Владивостока.

«Там моя мама осталась работать в торговом порту и ещё долго вздрагивала от резких звуков. Потом она часто говорила – как это удивительно не слышать взрывов бомб! Вот такая была судьба этой девушки из Сибири», - написала Людмила Ивановна.

А летом 2021 года Людмила Ивановна вместе с внучкой Анной приезжали в Мурманск, чтобы отдать долг городу-герою, где выжила мама и бабушка и встретила свое совершеннолетие. Они побывали на морском вокзале, посмотрели на порт, проехали с экскурсией по городу.

«Мне показалось, что Кольский залив и наш владивостокский Золотой Рог очень похожи, как и Мурманск и Владивосток – они расположены на сопках, у моря. В этом есть что-то родное!», - сказала Людмила Ивановна.

Материалы, присланные Людмилой Ивановной Фоминой, займут достойное место в музее АО «ММТП».

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3900