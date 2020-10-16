Мурманская область. Арктика (16+)16.10.20 13:15
В Мурманский морской торговый порт заглянула зима!
Белоснежную красоту первого снегопада в областном центре не пропустили сотрудники АО «Мурманский морской торговый порт», посвятив этому привычному для многих северян событию небольшой водеосюжет.
И этому есть объяснение. Коллектив торгового порта сделал много для того, чтобы улучшить экологическое состояние территории, прилегающей к причалам предприятия, озеленить её, реконструировав многие городские площадки, установив архитектурные малые формы.
Поэтому и красота первого снега стала ещё более заметной и радостной для мурманчан.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
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Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
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