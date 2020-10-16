В Мурманский морской торговый порт заглянула зима!

Белоснежную красоту первого снегопада в областном центре не пропустили сотрудники АО «Мурманский морской торговый порт», посвятив этому привычному для многих северян событию небольшой водеосюжет.

И этому есть объяснение. Коллектив торгового порта сделал много для того, чтобы улучшить экологическое состояние территории, прилегающей к причалам предприятия, озеленить её, реконструировав многие городские площадки, установив архитектурные малые формы.

Поэтому и красота первого снега стала ещё более заметной и радостной для мурманчан.