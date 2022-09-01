В Мурманский области будет проводиться федеральная аттестация экскурсоводов

1 сентября вступает в силу постановление правительства РФ «Об утверждении положения аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков» на территории Российской Федерации.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области будет проводится аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, оказывающих услуги на территории региона, а также на национальных туристских маршрутах и маршрутах, проходящих по территории двух и более субъектов страны.

Аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков будет проводиться комиссией, состоящей из представителей организаций, представляющих профессиональные сообщества туроператоров, образовательных организаций, которые осуществляют подготовку экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, музеев и иных объектов показа, научных организаций, исполнительных органов власти, централизованных религиозных организаций.

В случае успешной сдачи квалификационного экзамена соискатель получает аттестат экскурсовода (гида) или гида-переводчика и нагрудную идентификационную карточку. Аттестат выдается сроком на 5 лет.

Подробнее о процедуре аттестации можно узнать по ссылке.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, экскурсоводы и гиды-переводчики вправе осуществлять свою деятельность до 1 июля 2023 года. Напомним, что ранее вводилась региональная аттестация гидов в качестве подготовки к федеральной аттестации. Свидетельства об аккредитации, выданные в Мурманской области до дня вступления закона в силу, действуют до окончания срока действия, на который они были выданы, но не позднее 1 января 2024 года.

Фото: https://murmansk.travel/news/10552