В Мурманский области стартует беспрецедентная по объёмам ремонтная кампания на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассмотрели вопрос о модернизации и ремонте инженерных сетей на 2024 год.

«Эта работа ведётся у нас на постоянной основе. К примеру, только в прошлом году было заменено 38 км тепловых сетей, в том числе в населённых пунктах, где живут наши военнослужащие: Гаджиево, Заозерске, Высоком и Алакуртти. «Мурманскводоканалом» переложено более 32 км сетей водоснабжения и водоотведения в Мурманске, Коле, Зверосовхозе, Молочном и других населённых пунктах», – отметила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

О масштабных планах на текущий год подробнее доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Кобытев.

«Учитывая высокий уровень износа основного и вспомогательного оборудования, работа по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области ведётся ежегодно, в том числе в рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом, и будет продолжена в межотопительный период текущего года», – отметил Александр Кобытев.

Так, для подготовки объектов и систем жизнеобеспечения предусмотрено более 90 млн рублей из средств областного бюджета (сумма включает местные бюджеты). В 12 муниципалитетах пройдут работы на сетях тепло- и электроснабжения. Всего запланировано к замене 2,3 км трубопровода, 8,8 км высоковольтных линий.

В 2024 году начинается активная фаза реализации мероприятий в рамках региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Работы будут проводиться на территории Североморска, Кандалакши и Кольского района. По итогам реализации будет заменено 28,8 км инженерных сетей, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению для более чем 5000 человек.

Кроме этого, при поддержке правительства Российской Федерации, в том числе благодаря инициативе главы региона, в текущем году планируется капитальный ремонт объектов теплоснабжения ЗАТО г. Североморск, включающий ремонт двух котлоагрегатов на двух котельных города, трёх дымовых труб на трёх теплоисточниках АО «МЭС», реконструкцию 10 км сетей теплоснабжения в Североморске и Малом Сафоново.

«Мероприятия позволят повысить надёжность и качество теплоснабжения для 40 тысяч жителей флотской столицы», – подчеркнул глава профильного ведомства.

В 2024 году запланировано обновление основного и вспомогательного оборудования котельных в Гаджиево, Полярном, Снежногорске, а также замена порядка 10 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в населённых пунктах Высокий и Щукозеро, Полярном, Снежногорске.

Ряд проектов будет реализовываться в 2024 году в рамках государственно-частного партнёрства. Такими работами станут перевод двух котельных в микрорайоне Дровяное и котельной населённого пункта 25 километр (Мончегорск) на биотопливо, а также капитальный ремонт на объектах теплоснабжения в населённых пунктах Спутник и Печенга, а также железнодорожной станции «Печенга».

Будут продолжены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения в Октябрьском округе Мурманска в районе улиц Полярные Зори и Буркова протяжённостью порядка 2 км.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманский области, ресурсоснабжающими организациями продолжится выполнение мероприятий в рамках инвестиционных программ и ремонтных кампаний в Мурманске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Умбе, Ревде, Ловозере, Североморске, Высоком, Алакуртти, Гаджиево, Заозерске, Кильдинстрое, Мурмашах, Молочном, Верхнетуломском, Коле. Планируется заменить 28,5 км сетей теплоснабжения, 11,5 км сетей водоснабжения и водоотведения.

В завершении доклада первый заместитель губернатора Оксана Демченко, учитывая беспрецедентные объёмы ремонтных работ, призвала жителей области отнестись с пониманием к возможным неудобствам, а ресурсоснабжающие организации – к чёткому выполнению установленных сроков и своевременному информированию о графиках проведения работ, ходе мероприятий.