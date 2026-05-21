В Мурманский областной медицинский центр в 2026 году поступят три новый цифровых маммографа

До сентября 2026 года поликлиники Мурманска получат три новых цифровых маммографа. Мурманский областной медицинский центр уже провел необходимые конкурентные процедуры и 18 мая 2026 года были подписаны договоры на общую сумму 41 миллион рублей.

Новые аппараты установят в поликлиниках по адресам: улица Лобова, 65, улица Шмидта, 41/9 и проспект Кольский, 149а. Оборудование повысит качество диагностики, сделает исследования более доступными и сократит время ожидания приёма.

Маммографы придут на смену старым аппаратам в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и народной программы «На Севере – жить!».

Маммография важна для раннего выявления рака молочной железы, когда лечение наиболее эффективно и шансы на выздоровление выше. Своевременная диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявлять заболевания на ранних, часто бессимптомных стадиях, когда лечение наиболее успешно.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, записаться на диспансеризацию можно разными способами: на сайте «Полармед», через портал «Госуслуги», с помощью чат-бота в мессенджере «МАКС», по телефону единого контакт-центра 8(8152) 56-81-80, в медицинском личном кабинете пациента, при обращении в регистратуру или через терминал самозаписи в поликлинике.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568061/#&gid=1&pid=1