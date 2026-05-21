В Мурманске пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»
Мурманская область. Арктика (16+)21.05.26 16:30

В Мурманский областной медицинский центр в 2026 году поступят три новый цифровых маммографа

До сентября 2026 года поликлиники Мурманска получат три новых цифровых маммографа. Мурманский областной медицинский центр уже провел необходимые конкурентные процедуры и 18 мая 2026 года были подписаны договоры на общую сумму 41 миллион рублей.

Новые аппараты установят в поликлиниках по адресам: улица Лобова, 65, улица Шмидта, 41/9 и проспект Кольский, 149а. Оборудование повысит качество диагностики, сделает исследования более доступными и сократит время ожидания приёма.

Маммографы придут на смену старым аппаратам в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и народной программы «На Севере – жить!».

Маммография важна для раннего выявления рака молочной железы, когда лечение наиболее эффективно и шансы на выздоровление выше. Своевременная диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявлять заболевания на ранних, часто бессимптомных стадиях, когда лечение наиболее успешно.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, записаться на диспансеризацию можно разными способами: на сайте «Полармед», через портал «Госуслуги», с помощью чат-бота в мессенджере «МАКС», по телефону единого контакт-центра 8(8152) 56-81-80, в медицинском личном кабинете пациента, при обращении в регистратуру или через терминал самозаписи в поликлинике.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568061/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
