В Мурманский областной онкологический диспансер поступит новое оборудование

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения из областного бюджета выделены средства в размере 7 млн рублей на приобретение инфракрасной камеры на компьютерный томограф для Мурманского областного онкологического диспансера.

Закупка инфракрасной камеры обусловлена необходимостью синхронизации и точного определения локации облучения в определенную фазу дыхания (более щадящая лучевая терапия, минимизация риска поражения здоровых тканей пациента) при проведении лучевой терапии на ускорительных комплексах, приобретенных в том числе в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи при проведении лучевой терапии за счет уменьшения случаев постлучевых реакций и осложнений и, как следствие, сократит период реабилитации, сроки временной нетрудоспособности, повысит процент пятилетней выживаемости.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, специалисты онкодиспансера в мае 2021 года прошли обучение по использованию системы синхронизации с дыханием RGSC и инфракрасной камерой.