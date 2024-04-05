В Мурманский рыбный порт из Китая прибыло новое судно «Тармо»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области представители рыболовецкого колхоза «Энергия» представили судно, которое пришло в регион из китайского порта Далянь.

Его строительство началось ещё в 2019 году. Благодаря новому судну колхоз сможет самостоятельно вести промысел трески и пикши в Баренцевом море, что будет способствовать сохранению этого важного для региона предприятия, обеспечивающего рабочие места в селе Ура-Губа. Собственное рыбное сырьё, выловленное при помощи нового судна, расширит возможности для развития собственной рыбопереработки.

«Поздравляем работников с приходом нового судна. Обновление флота – это сложный, но необходимый процесс, требовавший не только вложения значительных финансовых ресурсов, но и серьезной организационной работы. Предприятие с ней справляется. Судно «Тармо» небольшое, но очень маневренное и надежное, оснащено самым современным оборудованием», – отметила Зинаида Середа, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, колхоз имеет собственное рыбоперерабатывающее производство, продукция которого заслуженно пользуется высоким спросом у населения.

Фото: https://gov-murman.ru