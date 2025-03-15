В Мурманского колледжа искусств состоится X региональный конкурс сольного, ансамблевого и хорового академического пения «Молодые голоса»

Конкурс состоится 15 марта в малом зале колледжа, начало мероприятия в 15.00. В конкурсе примут участие обучающиеся детских школ искусств Мурманской области. Свои таланты продемонстрируют 15 хоровых коллективов, общее количество участников составит 276 человек.

Председателем жюри выступит заслуженный работник культуры РФ, заслуженный артист РФ, преподаватель специальности «Хоровое дирижирование» Мурманского колледжа искусств Валерий Иванов.

Также в рамках конкурса кандидат искусствоведения Светлана Александровна Ляшова проведёт мастер-класс на тему «Некоторые аспекты вокальной работы в хоре. Активизация резонаторной системы».

Как сообщает региональное Министерство культуры, за пять лет реализации регионального плана «На Севере — жить!» в образовательных учреждениях культуры, включая Мурманский колледж искусств и детские школы искусств, была значительно обновлена материально-техническая база. В рамках плана особое внимание уделено инфраструктуре: в муниципальных детских школах искусств проведены ремонты, а 17 образовательных организаций получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/