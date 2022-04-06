В мурманском аэропорту в марте отмечается падение пассажиропотока к аналогичному периоду на 2,6%

Аэропорт «Мурманск» подвёл итоги работы за март 2022 года. Как сообщается на vk.com/airport.murmansk, согласно данным, услугами главной воздушной гавани Заполярья воспользовались 93876 пассажиров. По отношению к показателям 2021 года падение пассажиропотока к аналогичному периоду составило 2,6%.

Всего за первый квартал текущего года обслужены 293905 пассажиров, прирост к 2021 году составил 6,2%.

Помимо традиционных в зимнем расписании рейсов в Москву и Санкт-Петербург, перевозки осуществлялись по следующим направлениям: Архангельск, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Симферополь, Петрозаводск, Челябинск.

С 27 марта этого года аэропорт перешёл на летнее расписание.