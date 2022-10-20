В Мурманском академическом лицее прошла встреча представителя авиакомпании «Россия» с учениками классов авиационной направленности

После беседы лицеисты отправились в аэропорт, где для них провели экскурсию. Сотрудники воздушной гавани показали старшеклассникам служебные объекты, познакомили их со спецификой технического обеспечения полетов, работой диспетчерской и кинологической служб.

Напомним, открытие в академическом лицее авиационного класса стало возможным, благодаря сотрудничеству администрации города Мурманска с авиакомпанией «Россия», аэропортом города Мурманска и ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».

Для заполярной столицы это далеко не единственный пример профильного образования. На базе мурманской гимназии №10 открыт класс по направлению «Нефтегазовое дело». В гимназии №8 функционирует транспортно-логистический класс, а на базе лицея №2 работают профильные кадетские классы Следственного управления СК России по Мурманской области.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2022 году этот список пополнился: в гимназии №6 появился психолого-педагогический класс, а в гимназии №7 — инженерный класс по профилю «Судостроение».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23554&page=1