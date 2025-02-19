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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 11:00

В Мурманском арктическом университете обсудили влияние юридической науки на законодательную деятельность в субъектах РФ

На базе юридического факультета Мурманского арктического университета состоялся научно-практический семинар, посвященный роли юридической науки в законотворческой деятельности. Речь шла о практических мерах по повышению уровня профессионализма законодателей с учётом достижений юридической науки.

Участниками семинара стали студенты, преподаватели кафедры юриспруденции, кафедры теории государства и права, а также приглашенные гости, среди которых Первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко, представители аппарата Мурманской областной Думы, Министерства юстиции Мурманской области, Общественной палаты, аппарата Совета депутатов города Мурманска.

Владимир Мищенко выступил с докладом, в котором раскрыл особенности правового регулирования вопросов установления административной ответственности на примере Мурманской области. Он отметил, что обновление российского федерального административного законодательства в последние годы влечёт за собой и изменения регионального регулирования в области административной ответственности. Перед субъектами Российской Федерации встаёт целый комплекс проблем, связанных с введением отдельных составов административных правонарушений, установлением сбалансированных наказаний за совершение правонарушений, введением норм, позволяющих возложить составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных региональным законодательством, на должностных лиц органов полиции.

В рамках семинара состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам-магистрам юридического факультета по профилю «Юридическая деятельность в сфере публичного и частного права». Почётную миссию выполнил Владимир Мищенко, который обратился к выпускникам с напутствием:

– Сегодня право развивается так стремительно, что каждый выпускник может внести в этот процесс серьёзный вклад. При этом, вступая на профессиональный путь юриста, очень важно помнить об ответственности за результаты и социальные последствия юридических решений. Профессия юриста очень сложна и важно за юридическими конструкциями и нормами видеть главное – людей.

 

Фото (пресс-служба МАУ): https://duma-murman.ru/upload/iblock/530/1h7erwgr937aaacx24arm5hzjlsfjvv2.jpg

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