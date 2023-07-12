В Мурманском арктическом университете откроется Летняя школа перевода Союза переводчиков России

С 17 по 21 июля участники XII Летней школы перевода из 18 регионов России, а также Белоруссии, Индии, Ирландии, Таджикистана и Узбекистана получат возможность не только посетить мероприятия основой научно-практической программы школы, но и познакомиться с культурой и историей Крайнего Севера.

На сайте школы представлена подробная программа, сведения о докладчиках, среди которых выдающиеся теоретики перевода: Ольга Иванова, Вадим Сдобников; переводчики-практики: Ирина Зубанова, Андрей Калинин, Сергей Милушкин; специалист по аудиодескрипции и член постоянного комитета ФИТ, Международной федерации переводчиков, по аудиовизуальному переводу Елена Александрова; руководитель бюро переводов «Альба» и член постоянного комитета ФИТ по юридическому переводу Александр Ларин.

Для участия в школе необходимо заполнить регистрационную форму.

Летняя школа перевода Союза переводчиков России — ежегодное мероприятие, которое проводится в разных городах страны. Основные цели школы: дальнейшее сплочение переводческого сообщества, определение проблем переводческой отрасли и способов их решения, обмен передовым опытом, в том числе в области использования информационно-коммуникационных технологий в переводческом процессе, а также в области подготовки переводческих кадров, обсуждение вопросов методики преподавания перевода, взаимодействия вузов и бизнеса, взаимодействия переводчиков и заказчиков, правовых аспектов переводческой деятельности.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участниками Летней школы перевода традиционно являются переводчики-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, преподаватели вузов, представители и руководители переводческих компаний и переводческих отделов коммерческих предприятий. Таким образом, Школа дает возможность установить прочные контакты между субъектами переводческой отрасли, развивать отношения сотрудничества между разными категориями игроков на рынке переводческих услуг.

Фото: https://gov-murman.ru