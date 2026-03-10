В Мурманске определили сильнейших ледолазов региона«Амазонки» с клюшками победили сборную команду управления и штаба Северного флота
Мурманская область. Арктика (16+)10.03.26 12:30

В Мурманском арктическом университете откроется ординатура по терапии

Подготовка медицинских кадров для Мурманской области остаётся одним из важных направлений губернаторского плана «На Севере — жить!». По поручению главы региона Андрея Чибиса в Мурманском арктическом университете (МАУ) открыты медицинские специальности, а в новом учебном году будет открыта ординатура по терапии. Это новый этап медицинского образования в регионе.

Университет получил лицензию на запуск программы ординатуры по специальности 31.08.01 «Терапия». Инициаторами открытия направления выступили Медико-биологический институт МАУ и региональный Минздрав. Выбор обусловлен острой потребностью Мурманской области во врачах первичного звена, а также возможностью для выпускников в дальнейшем осваивать смежные специальности — кардиологию, гастроэнтерологию, пульмонологию и другие.

Процедура лицензирования заняла пять месяцев. Финансирование материально-технической базы осуществлено за счёт гранта из областного бюджета. Двухгодичная программа обучения в ординатуре МАУ будет построена на интенсивной практической подготовке: уже заключены договоры с ведущими медицинскими организациями Мурманска. Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, Мурманский областной клинический многопрофильный центр, онкологический центр и областной медцентр готовятся принять будущих медиков.

Открытие ординатуры — важный шаг для профессионального медицинского образования в регионе, который позволит выпускникам осваивать узкие специальности, не покидая родную область. Кроме того, ординаторы смогут совмещать обучение и работу в первичном звене здравоохранения: после первого года обучения предусмотрено трудоустройство в медучреждения на должности врачей-стажёров.

В региональном Министерстве здравоохранения подчеркнули значимость запуска собственной ординатуры для кадровой политики Заполярья.

«Подготовка в ординатуре в регионе имеет плюсы, связанные с условиями обучения, практикой и трудоустройством. В процессе обучения ординаторы будут напрямую взаимодействовать с работодателями, ведущими врачами и пациентами — учиться ставить диагнозы и назначать лечение в реальных условиях, в которых предстоит работать. Открытие ординатуры на базе Мурманского арктического университета поможет сохранить выпускников-медиков в регионе, сократить дефицит специалистов и снизить потребность в кадрах», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563474/#&gid=1&pid=1

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
