В Мурманском арктическом университете открылась архивная выставка о войне в Заполярье

В Мурманском арктическом университете состоялось торжественное открытие выставки архивных документов «Мурманская область в огне войны. 1941-1945 гг.». Передвижная экспозиция Государственного архива Мурманской области включает шесть ролл-апов, каждый из которых освещает отдельный этап войны в Заполярье.

С приветственным словом к студентам МАУ обратились директор областного Госархива Екатерина Боева, проректор по молодёжной политике университета Любовь Лычкина и заведующий кафедрой истории Юлия Бардилева. Они отметили значимость подобных мероприятий в сохранении памяти о прошлом, в борьбе с искажением исторических фактов, а также роль архивных материалов для научных исследований.

Экскурсию по выставке провёл кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Александр Чапенко. Он рассказал студентам об основных событиях Великой Отечественной войны на Мурмане.

Выставка работает до 5 февраля. Затем передвижная экспозиция вернётся в областной Госархив.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/