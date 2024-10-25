В Мурманском арктическом университете открылась выставка «Мурманский порт глазами молодых художников»

В сентябре прошлого года Мурманский арктический университет совместно с Мурманским морским торговым портом провели полевой этап пленэра «Мурманский порт глазами молодых художников». На протяжении нескольких дней ребята под руководством наставников и экспертов рисовали и творили на территории порта, города и Абрам-Мыса, чтобы запечатлеть лучшие виды и ракурсы градообразующего предприятия.

В проекте приняли участие 21 студент Мурманского арктического университета, колледжа Мурманского арктического университета, колледжа искусств. Они работали в различных техниках – акварель, масло, карандашная графика.

В течение года проведено несколько выставок, а в октябре лучшие работы были оформлены для размещения в стенах университета.

В благодарность за сотрудничество музей Мурманского морского порта получил две картины, которые станут частью основой экспозиции музея.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257567%2Fwall-149919532_4282