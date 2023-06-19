Около 3500 выпускников Мурманской области станут участниками фестиваля «Арктический берег»Репчатый лук и пищевая поваренная соль порадовали северян снижением цен
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.06.23 11:00

В Мурманском арктическом университете открылись 10 новых медицинских аудиторий

В Мурманском арктическом университете состоялось торжественное открытие новых учебных пространств медицинского факультета. При поддержке правительства Мурманской области для подготовки будущих врачей были созданы кабинеты анатомии, гистологии, отработки хирургических навыков, навыков акушерской помощи в родах, сердечно-легочной реанимации, лаборатории биохимии, ПЦР, микробиологии, стерилизационная и современный компьютерный класс. Участие в мероприятии приняла первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«В этой профессии точно нет равнодушных людей, и я с глубочайшим уважением к ней отношусь. Желаю ребятам больших успехов. А мы будем поддерживать, будем вкладываться в медицинский факультет, потому что он необходим университету и региону. Тем более что наша молодежь хочет здесь учиться, и мы это видим», — отметила Оксана Демченко.

Сегодня по образовательной программе «Лечебное дело», реализуемой в сетевой форме совместно с Северным государственным медицинским университетом (Архангельск), обучается 121 студент, из них 22 — из Индии. Занятия по клиническим дисциплинам (Пропедевтика, Общая хирургия, Неврология и нейрохирургия, Факультетская терапия, Факультетская хирургия, Урология, Акушерство и гинекология, Педиатрия) проходят в ведущих многопрофильных лечебных учреждениях Мурманска, где будущие врачи учатся работать непосредственно с пациентами. На Кафедре клинической медицины работают 43 преподавателя, из них 4 — доктора медицинских наук, 20 — кандидатов медицинских и биологических наук.

«Очень важно, что наши студенты — будущие врачи — могут совершенствоваться на самом современном оборудовании. И сегодня мы видим, что наша идея развития медицинского образования в регионе — успешна: направление подготовки очень востребовано, ребята учатся с большим удовольствием. Благодарим правительство региона за поддержку. Уверена: впереди у нас — только успех!», - подчеркнула и. о. ректора МАУ Ирина Шадрина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подготовка медицинских кадров для Мурманской области осуществляется в МАУ с 2019 года. Медицинский факультет сотрудничает со многими медицинскими учреждениями региона, а сама программа входит в международную базу данных World Directory of Medical Schools, созданную при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения — именно поэтому на факультете обучается наибольшее в вузе количество иностранных студентов. В планах университета — запуск ординатуры. Участниками церемонии открытия «медицинского этажа» в МАУ стали также министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

«Нам необходимо создавать условия для того, чтобы заинтересовать врачей работать на Крайнем Севере, чтобы они здесь оставались и могли повышать свой профессиональный уровень. Профессия врача — особая, и речь идет не только о предназначении и мотивации, важна инфраструктура, специальное оборудование, новые информационные технологии. Выделенные правительством Мурманской области грантовые меры для университета — огромное подспорье, и мы видим результат», — считает глава регионального парламента.

В этом году на обучение по медицинскому профилю в МАУ выделено 25 бюджетных мест, 15 из которых — целевая квота.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Наём самозанятых — долгоиграющий тренд для России. Кого ищет бизнес и почему
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
-Правовая консультация (18+)Как забыть о работе в отпуске?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире18:30«Сокровища Ермака». Художественный фильм (6+)20:00«Офелия». Художественный фильм (16+)21:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Репчатый лук и пищевая поваренная соль порадовали северян снижением цен-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 34 копейки, евро укрепилось на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске растёт число обращений в адрес регоператора по перерасчёту за обращение с ТКО-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Изменены правила прохода иностранных судов по Севморпути
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика