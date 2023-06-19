В Мурманском арктическом университете открылись 10 новых медицинских аудиторий

В Мурманском арктическом университете состоялось торжественное открытие новых учебных пространств медицинского факультета. При поддержке правительства Мурманской области для подготовки будущих врачей были созданы кабинеты анатомии, гистологии, отработки хирургических навыков, навыков акушерской помощи в родах, сердечно-легочной реанимации, лаборатории биохимии, ПЦР, микробиологии, стерилизационная и современный компьютерный класс. Участие в мероприятии приняла первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«В этой профессии точно нет равнодушных людей, и я с глубочайшим уважением к ней отношусь. Желаю ребятам больших успехов. А мы будем поддерживать, будем вкладываться в медицинский факультет, потому что он необходим университету и региону. Тем более что наша молодежь хочет здесь учиться, и мы это видим», — отметила Оксана Демченко.

Сегодня по образовательной программе «Лечебное дело», реализуемой в сетевой форме совместно с Северным государственным медицинским университетом (Архангельск), обучается 121 студент, из них 22 — из Индии. Занятия по клиническим дисциплинам (Пропедевтика, Общая хирургия, Неврология и нейрохирургия, Факультетская терапия, Факультетская хирургия, Урология, Акушерство и гинекология, Педиатрия) проходят в ведущих многопрофильных лечебных учреждениях Мурманска, где будущие врачи учатся работать непосредственно с пациентами. На Кафедре клинической медицины работают 43 преподавателя, из них 4 — доктора медицинских наук, 20 — кандидатов медицинских и биологических наук.

«Очень важно, что наши студенты — будущие врачи — могут совершенствоваться на самом современном оборудовании. И сегодня мы видим, что наша идея развития медицинского образования в регионе — успешна: направление подготовки очень востребовано, ребята учатся с большим удовольствием. Благодарим правительство региона за поддержку. Уверена: впереди у нас — только успех!», - подчеркнула и. о. ректора МАУ Ирина Шадрина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подготовка медицинских кадров для Мурманской области осуществляется в МАУ с 2019 года. Медицинский факультет сотрудничает со многими медицинскими учреждениями региона, а сама программа входит в международную базу данных World Directory of Medical Schools, созданную при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения — именно поэтому на факультете обучается наибольшее в вузе количество иностранных студентов. В планах университета — запуск ординатуры. Участниками церемонии открытия «медицинского этажа» в МАУ стали также министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

«Нам необходимо создавать условия для того, чтобы заинтересовать врачей работать на Крайнем Севере, чтобы они здесь оставались и могли повышать свой профессиональный уровень. Профессия врача — особая, и речь идет не только о предназначении и мотивации, важна инфраструктура, специальное оборудование, новые информационные технологии. Выделенные правительством Мурманской области грантовые меры для университета — огромное подспорье, и мы видим результат», — считает глава регионального парламента.

В этом году на обучение по медицинскому профилю в МАУ выделено 25 бюджетных мест, 15 из которых — целевая квота.

Фото: https://gov-murman.ru