В Мурманском арктическом университете открылись новые аудитории медицинского отделения

В торжественной церемонии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, министр образования и науки региона Диана Кузнецова, представители вуза и студенты медицинского факультета.

Сергей Дубовой отметил, что вопрос насыщения здравоохранения Заполярья квалифицированными кадрами – один из ключевых:

— Нам необходимо создавать условия для того, чтобы заинтересовать врачей работать на Крайнем Севере, чтобы они здесь оставались и могли повышать свой профессиональный уровень. Профессия врача – особая, и речь идет не только о предназначении и мотивации, важна инфраструктура, специальное оборудование, новые информационные технологии. Выделенные правительством Мурманской области грантовые меры для университета – огромное подспорье и мы видим результат.

Спикер поздравил преподавателей и студентов с наступающим Днём медицинского работника, пожелал удачи, успехов и самореализации.

В 2019 году в МАГУ был сделан первый набор по специальности «Лечебное дело». За это время группа профессий, специальностей и направлений подготовки была расширена. Сейчас здесь учится уже 121 человек. С прошлого года в Мурманском арктическом университете при поддержке правительства России появилась возможность обучения будущих медиков на бюджетной основе, а также по целевой программе. На 2023 год выделено ещё 25 бюджетных мест. Среди обучающихся – 20 студентов из Индии.

На средства гранта подготовлено 10 учебных аудиторий, среди которых кабинеты отработки хирургических навыков, анатомии, отработки навыков акушерской помощи в родах, гистологии, ПЦР-лаборатория, лаборатория микробиологии и стерилизационная.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/c8c/ef18gpdo2civlh3dxzin2lbmb3jra0u0.JPG