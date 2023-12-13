В Мурманском арктическом университете открылся новый учебный класс – Центр технических компетенций ПАО «ТГК-1»

Здесь будут заниматься студенты, обучающиеся по направлениям тепло- и электроэнергетики.

Центр оснащён современным компьютерным и проекционным оборудованием, а также методическими материалами. С помощью виртуальных тренажерных комплексов студенты смогут знакомиться с 3D-моделями гидро- и теплоэлектростанций «ТГК-1», устройством отдельных узлов и частей оборудования, системами управления, порядком применения средств индивидуальной защиты. Такие наглядные инструменты позволят сделать учебный процесс интереснее и ближе к практике.

«Открытие Центра компетенций стало закономерным шагом в развитии сотрудничества ТГК-1 как крупнейшего производителя тепловой и электрической энергии Мурманской области с опорным вузом региона. Наши специалисты уже работают в качестве преподавателей со студентами направлений тепло- и электроэнергетики. Наша задача – приближать теоретическую базу, которую даёт вуз, к практической сфере, к реальному производству. Потребность в инженерных кадрах в энергетике всегда высокая, и мы планируем расширять сотрудничество с университетом для подготовки специалистов», – отметил заместитель управляющего директора – директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Станислав Назаров.

За последние два года на объектах ПАО «ТГК-1» в Мурманской области прошли практику более 40 студентов по разным направлениям подготовки, 8 выпускников были приняты в штат.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ мурманской области, открытие учебного класса стало одним из этапов реализации кадровой программы «ТГК-1». В её рамках студенты проходят практику на объектах компании, под руководством опытных энергетиков разрабатывают дипломные проекты по актуальным темам. Также сотрудники энергокомпании принимают участие в работе квалификационных выпускных комиссий.

Фото: https://gov-murman.ru