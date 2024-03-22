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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.24 15:00

В Мурманском арктическом университете открылся студенческий медиацентр

В Мурманском арктическом университете открылась региональная площадка Студенческого медиацентра Минобрнауки России – некоммерческого объединения, в состав которого входят молодые журналисты, блогеры, лидеры общественного мнения, представляющие СМИ российских вузов. Такие площадки за минувший год были организованы по всей стране: в Москве и Рязани, Оренбурге и Сочи, Екатеринбурге и Белгороде, Казани и Владивостоке – мурманская стала двадцать пятой.

Студенческие медиацентры дают возможности для развития навыков и талантов, повышают уровень медиаграмотности, помогают построить диалог между государством и молодежью. Кроме того, присоединившись к проекту, ребята смогут посещать крупнейшие мероприятия страны и стать авторами публикаций на официальных информационных ресурсах министерства. Членами объединения на базе МАУ, которому дали название «Медиацентр КОТ», на сегодняшний день стали уже 30 студентов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, церемония открытия Студенческого медиацентра прошло вчера в рамках стартовавшей в объединенном заполярном вузе II Всероссийской стратегической сессии «Арктический плацдарм» – одного из ключевых мероприятий Координационного центра МАУ, структурного подразделения вуза по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма.

В первый день сессии, собравшей около 130 студентов и специалистов, на дискуссионной площадке выступили директор Департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки РФ Андрей Толмачев, руководитель Аналитического центра при Координационном совете Константин Козлов, представители Координационных центров из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани, Махачкалы и Мурманска. Среди основных тем обсуждения специалистов – гражданская ответственность и созидательная деятельности молодежи, профилактика буллинга, интерактивные формы профилактических мероприятий, опыт проведение «открытых диалогов» и др.

На соседней площадке с участниками созданного медиацентра и заинтересованными студентами опытом делились опытные медийщики: главный редактор студенческого агрегатора «Нос: Наука. Образование. Студенчество» Наталья Осипова, замдиректора Департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки РФ Анна Гуреева, председатель Союза журналистов Мурманской области и руководитель международного кинофестиваля «Северный характер» Светлана Солдатова, ведущий журналист «Радио Рекорда Мурманск» Николай Дукмас, а также руководитель Центра управления регионом Артём Марышев.

Сегодня у студентов проходят мастер-классы и презентации от журналистов, редакторов, пресс-секретарей, SMMщиков и руководства вуза. Особенными гостями дискуссионной площадки в онлайн-режиме станут командир интернациональной бригады «Пятнашка», Герой ДНР Ахра Авидзба и его заместитель, советник министра просвещения России Алиас Авидзба, которые затронут тему отношений между представителями разных национальностей и конфессий в российской армии. В субботу, в завершающий день стратегической сессии, директор Департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки России Андрей Толмачев вручит специальные значки Медиацентра Минобрнауки России студентам, задействованным в работе молодежных СМИ, медиаисследователь, секретать Союза журналистов России Юлия Загитова расскажет об этических принципах современного журналиста, а руководитель пресс-службы МАУ и опытный диктор Виталий Королев потренирует с ребятами ораторские навыки.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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