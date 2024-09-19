В Мурманском арктическом университете подведены первые итоги программы «МАУ. Стартап-2024»

Завершился очередной этап второй по счёту акселерационной программы «МАУ. Стартап-2024». За неделю в различных мероприятиях приняло участие более 520 человек, было создано 84 стартап-команды из студентов и преподавателей Мурманского арктического университета.

Индустриальными партнёрами программы стали 10 компаний региона. Они поставили перед участниками акселератора 32 технологические задачи для проработки. Кроме того, команды могут проявить инициативу и предложить решения собственных задач, если таковые соответствуют направлениям акселератора.

Дальнейшую поддержку успешным командам окажет инфраструктурный партнер акселератора «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, студенты будут прорабатывать идеи под руководством бизнес-трекеров и наставников из числа преподавателей МАУ, а также представителей бизнеса. Предзащита проектов и отсев половины команд пройдет в октябре, а финальная презентация лучших идей – в декабре 2024 года.

Напомним, тематические направления акселератора охватывают рынки НТИ «ФудНет» и «ЭдуНет». Программа реализуется в университете уже второй год подряд благодаря победе в конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ, а также региональному стратегическому плану «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/