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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.23 16:40

В Мурманском арктическом университете прошла церемония вручения дипломов выпускникам Института арктических технологий МАУ

С момента объединения двух мурманских вузов это первый официальный выпуск института, созданного пять лет назад путем преобразования и расширения одноименного факультета МГТУ.

Этим летом 126 нефтяников, логистов нефтегазовой отрасли, строителей, энергетиков, «автомобилистов», экологов, инноватиков, IT-специалистов получают документ о высшем образовании. 22 из них окончили университет с отличием.

Как рассказала директор Института арктических технологий (ИАТ) Ольга Федорова, входящие в состав государственных экзаменационных комиссий представители региональных работодателей высоко оценили уровень подготовки кадров, выразили готовность принимать молодых специалистов на работу и рекомендовали выпускные квалификационные работы к внедрению на производстве.

Около 70% выпускников ИАТ уже трудоустроены. Среди компаний, где начали и начнут свою карьеру молодые «арктические» профессионалы, – ПАО «Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК», АО «Росгеология», АО «Аврора логистика», АО «МХК ЕвроХим», АО «Кольская горно-металлургическая компания», Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад», ОАО «Мурманский морской торговый порт», ПАО «ТГК-1» и другие предприятия.

«Заказы от наших ведущих компаний, развивающих Арктическую зону России, требуют большое количество специалистов с совершенно новыми компетенциями, и Институт арктических технологий как раз нацелен на обучение и выпуск таких специалистов. Всё, что требуется от нас как основного вуза Мурманской области, мы будет выполнять. Уверена, из наших стен выйдет множество новых талантливых профессионалов, готовых развивать регион, российскую Арктику и страну», – отметила и.о. ректора МАУ Ирина Шадрина.

«Объединив кадровые и материальные ресурсы, мы сможем создать действительно мощный региональный университет, выпускающий высококлассных специалистов для экономики региона и Арктики. Теперь у вуза и, конечно, Института арктических технологий будет больше возможностей для развития – благодаря в том числе привлечению финансирования, направленного на укрепление материальной базы и кадрового состава, что, безусловно, в итоге повысит качество образования», – сказала заместитель министра образования и науки Мурманской области Елена Зубрицкая, ставшая участником торжественной церемонии.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках текущей приёмной кампании Институт арктических технологий МАУ сможет принять на обучение в специалитет, магистратуру и бакалавриат 649 первокурсников, 359 из них — на бюджетные места. Традиционно Институт предлагает образовательные программы очной, очно-заочной и заочной форм обучения. В его структуру сегодня входят кафедра морского нефтегазового дела и физики; кафедра строительства, энергетики и транспорта; кафедра техносферной безопасности и кафедра цифровых технологий, математики и экономики.

 

Фото (пресс-служба МАУ): https://gov-murman.ru

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