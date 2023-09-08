В Мурманском арктическом университете состоится Всероссийская конференция «Фундаментальная гликобиология – 2023»

С 11 по 15 сентября в Мурманском арктическом университете пройдёт VI Всероссийская конференция «Фундаментальная гликобиология – 2023».

Всероссийская конференция «Фундаментальная гликобиология» является общепризнанной платформой для эффективного общения, плодотворного обсуждения вопросов использования имеющихся ресурсов, выявления перспектив сотрудничества и объединения усилий при выполнении совместных проектов.

По словам организаторов, участники конференции смогут отметить прошлые достижения и помочь определить будущее исследований в области химии углеводов и фундаментальных вопросов гликобиологии с акцентом на развитие биотехнологий и функционирование гликанов в живых системах.

Научная программа симпозиума включает пленарные, устные и стендовые доклады по тематикам научных секций: надмолекулярные образования с участием углеводов; гликонауки в медицине и фармакологии; углевод-связывающие белки; разнообразие природных гликанов и гликоконъюгатов, их строение, функции и свойства; современные методы исследования и анализа в гликобиологии; биотехнология полисахаридов и не только; химический и ферментативный синтез гликанов и гликоконъюгатов; литературные данные для дискуссии.

Также в рамках конференции с лекциями и краткими устными сообщениями выступят ведущие специалисты в области химии и биохимии углеводов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, среди докладчиков конференции – представители научно-исследовательских и образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Казани, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, Сыктывкара, Гатчины, Подольска и Томска.

Организаторами конференции, помимо МАУ, выступают Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича), ФИЦ Кольский научный центр РАН (г. Апатиты) и Мурманский морской биологический институт РАН (г. Мурманск).

Фото: https://gov-murman.ru