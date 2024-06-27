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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.24 12:30

В Мурманском арктическом университете состоялась защита дипломов магистерской программы «Технологии преподавания саамского языка»

На площадке Мурманского арктического университета состоялась защита дипломов магистерской программы по направлению «Филология. Технологии преподавания саамского языка».

Программа магистратуры направлена на подготовку кадров для преподавания и исследования саамского языка. На протяжении двух лет пять магистрантов из числа представителей коренного малочисленного народа Севера – саамов развивали профессиональные компетенции, изучали имеющиеся материалы и методики, проводили исследования по изучению и ревитализации саамского языка, принимали участие в научных конференциях и семинарах различного уровня, а также написании научных статей, посвящённых сохранению саамского языка.

Предметом исследования студентов стали Северный национальный колледж в Ловозере (ГАПОУ «Оленегорский горнопромышленный колледж») и возможности практического применения полученных знаний, Ловозерский районный национальны культурный центр и роль учреждений культуры в сохранении языка и культуры коренного народа, в том числе такие методики, как: мастер-ученик с носителем коллта-саамского и кильдинского диалектов саамского языка, онлайн курсы, цифровые IT-продукты и их практическое применение.

В ходе защиты все студенты получили высокую оценку комиссии, в работе которой приняли участие представители Мурманского арктического университета, Министерства внутренней политики Мурманской области, Ловозерской средней общеобразовательной школы, Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества, Ассоциации кольских саамов.

Министерство внутренней политики Мурманской области поздравляет Алену Антонову, Наталью Васькову, Эльвиру Галкину, Зинаиду Маркову и Полину Харыбину с успешным окончанием обучения. Выражает надежду на то, что их дальнейшая деятельность послужит хорошим толчком для развития саамского языка в Мурманской области.

Напомним, на базе Мурманского арктического университета действует федеральная инновационная площадка – Центр поддержки языков коренных малочисленных народов Российской Федерации (саамский язык), работа которой направлена на передачу и ревитализацию языка посредством проведения образовательной практико-ориентированной программы, включающей в себя создание уникальных образовательных продуктов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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