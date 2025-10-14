В Мурманском арктическом университете состоялось посвящение 10-классников региона в учащиеся психолого-педагогических классов

В Мурманском арктическом университете состоялась торжественная церемония посвящения десятиклассников Мурманской области в учащиеся психолого-педагогических классов. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в мероприятии приняли участие школьники из семи общеобразовательных организаций Полярных Зорь, Мурманска, Полярного, Североморска и Оленегорска.

В приветственном слове министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова подчеркнула важность развития профильных направлений педагогической подготовки школьников:

«Сегодня здесь собрались будущие психологи и педагоги. Важно, что уже со школьной скамьи ребята начинают осваивать профессиональные навыки. С 2022 года Мурманский арктический университет ежегодно собирает полный актовый зал тех, кто планирует связать свою жизнь с педагогикой, и число таких школьников растёт. Только за последние годы в образовательные организации региона пришли работать более 600 выпускников. Это результат системной поддержки молодых специалистов в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» – программы, которая действительно работает», – отметила министр.

Каждый класс представил свою творческую визитную карточку, продемонстрировав артистизм и командный дух – качества, необходимые современному учителю. Праздничную атмосферу мероприятия поддержал университетский ансамбль «КЛюП-студия» под руководством профессора кафедры педагогики Дмитрия Левитеса.

В мероприятии также приняли участие кандидаты в Молодёжное правительство Мурманской области, которые отметили, что развитие профильных классов разной направленности помогают школьникам сделать осознанный выбор будущей профессии.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, совсем скоро учащиеся психолого-педагогических классов начнут обучение. В течение двух лет ребята будут осваивать профильные знания и навыки под руководством преподавателей кафедр педагогики и психологии МАУ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555052/#&gid=1&pid=9